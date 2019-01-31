Тюменским дошколятам расскажут о науке

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-31T12:42:17+03:00

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Малышей, школьников и студентов Тюменской области с 1 февраля будут активно знакомить с достижениями ученых региона и наследием известных земляков. В учебных учреждениях стартует месячник науки.

Так, в детском саду №183 Тюмени заведующая Алла Сафина презентует областной проект «Яслеград», сообщили в региональном департаменте образования и науки. Проект предусматривает создание групп для детей от 2-х месяцев.

В «Университете детства» родители и крохи будут заниматься по технологии «Навстречу друг другу», а ребята постарше – трудиться в своей мультстудии, опытно-экспериментальной площадке, музее измерительных приборов и метеостанции.

Малыши будут конструировать из лего, играть в шашки и шахматы, заниматься в цифровой лаборатории.

Кроме этого, в детском саду действуют клубы «Умники и умницы», «Вундеркинг», «Робототехника», «Палитра», «Дельфиненок», «Футбол без границ», а по субботам для детей и родителей работает «Академия дошкольных наук». Педагоги с ребятами также успешно занимаются с развивающим набором Pertra, который помогает вести коррекционную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU