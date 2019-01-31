В Тюменскую область идет аномально холодная погода

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-31T13:45:29+03:00

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Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области. В регион идет аномально холодная погода, предупреждает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Трескучие морозы 1 и 2 февраля ожидаются в северных районах, а 3 - 8 февраля распространятся по остальной территории. Средняя суточная температура воздуха будет опускаться ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

В Тюмени 3 февраля температура ночью прогнозируется -27,-29 градусов, днем -23,-25. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Граждан призывают позаботиться о пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Мороз – всегда серьёзное испытание для ЖКХ, энергетики, линий связи, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. В это время особенно нужно следить, чтобы дети не играли со спичками и другими пожароопасными предметами. Нельзя оставлять детей и недееспособных членов семьи без присмотра.

Тюменцев призывают следить не только за своим жильем, но и призывать к бдительности окружающих. Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество.

Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёд способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.

Избежать проблем на дорогах можно, временно пересев на общественный транспорт. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. И не забывайте одеваться по погоде.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как «капуста». Не носите в мороз металлических украшений – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.

В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Не злоупотребляйте спиртным!

ИСТОЧНИК KP.RU