Александр Моор: работу с одарёнными детьми нужно проводить системно

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-31T12:10:56+03:00

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На заседании Попечительского совета Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение» губернатор Александр Моор заявил о том, что работу с одарёнными детьми нужно проводить системно. По его словам, необходимо, чтобы профессионалы занимались сопровождением детей на каждом этапе их развития.

- Мы создаём все условия, чтобы ребята могли дополнительно готовиться к различным мероприятиям, с применением новейших технологий. Наша ближайшая задача – запустить в полную силу центр, созданный по образцу «Сириуса». Его специалисты будут отбирать детей, сопровождать их, мотивировать, ориентировать на научно-исследовательскую работу и работать на экономику. Так что мы делаем ставку на инновационную экономику – опору на умных активных школьников. Важно понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы ребята не ехали потом в другие регионы, а оставались в Тюменской области.

По мнению директора корпоративного университета компании «СИБУР» Натальи Ямщиковой, сегодня региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» - площадка для распространения лучших педагогических практик и сокращения разрыва между обучением детей в средних школах и центрах для одарённых детей.

Напомним, что два года назад Тюменская область заключила соглашение с фондом «Талант и успех», что поспособствовало более тщательной работе с одарёнными детьми. Решения, принятые на заседании, станут гарантом создания новой системы работы с талантами Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU