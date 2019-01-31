Тюменский ХК «Рубин» завершает серию домашних игр встречей с «Молотом-Прикамье»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-31T12:06:39+03:00

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У тюменского ХК «Рубин» сегодня, 31 января, состоится завершающий матч серии домашних игр ВХЛ. В 19.00 начнется встреча клуба с «Молотом-Прикамье».

Напомним, тюменцы находятся на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 73 очка. У пермяков 31 балл и 27 место.

В сезоне 2018/19 команды уже встречались и тюменцы проиграли, прервав победную серию из 16 матчей подряд. Всего клубы сыграли 24 матча. «Рубин» победил в 14 поединках. Дома «Рубин» выиграл 6 матчей из 11.

«Молот-Прикамье» четыре раза побеждал тюменцев «всухую». «Рубин» ни разу не смог сыграть против пермяков на ноль.

Пермская команда считается непредсказуемой и потому опасной, отмечают в пресс-службе «Рубина». В её составе есть забивные форварды. Например, набравший 34 очка по системе «гол+пас» Руслан Шайхулов (10+24) и Александр Дельнов, в активе которого – 14 шайб и десять результативных передач. Три десятка матчей провёл за пермяков выпускник тюменской школы хоккея, нападающий Кирилл Градусов. По-прежнему в строю опытный форвард Максим Волков, которого болельщики со стажем помнят по матчам за «Газовик» в первой половине «нулевых» годов.

Показ поединка на канале «Тюменское время» стартует в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU