2019-01-31T11:40:46+03:00
Дом. Семья

Владельцев собак в Тюмени призывают сразу убрать за питомцами во время прогулок

Загрязнять дворы и улицы города нельзя
Маргарита КАЛИНКИНА
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Владельцев собак в Тюмени призывают сразу убрать за своим питомцами во время прогулок. Загрязнение дворов и улиц при выгуле животных запрещено.

В городе уже оборудованы специальные площадки, адреса которых размещены на портале «Тюмень – наш дом». Кроме того, во многих дворах, скверах и «зелёных уголках» установлены догбоксы, куда можно выбросить собачьи испражнения.

Квартальные совместно с полицейскими регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей и штрафуют тюменцев, которые не убирают за своими питомцами. Например, в Восточном округе с начала 2018 года составлен 131 протокол об административной ответственности, сумма штрафов составила 57 тысяч 100 рублей.

Владельцам собак также напоминают:

- выгул собак должен осуществляться на поводке и в наморднике. Не допускайте свободного выгула своих питомцев: так вы обеспечите безопасность окружающих и убережете своих питомцев от опасности потеряться и пополнить ряды безнадзорных;

- не заходите с собакой на территории детских и спортивных площадок, больниц и образовательных учреждений;

ИСТОЧНИК KP.RU

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