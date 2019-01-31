Владельцев собак в Тюмени призывают сразу убрать за питомцами во время прогулок
Владельцев собак в Тюмени призывают сразу убрать за своим питомцами во время прогулок. Загрязнение дворов и улиц при выгуле животных запрещено.
В городе уже оборудованы специальные площадки, адреса которых размещены на портале «Тюмень – наш дом». Кроме того, во многих дворах, скверах и «зелёных уголках» установлены догбоксы, куда можно выбросить собачьи испражнения.
Квартальные совместно с полицейскими регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей и штрафуют тюменцев, которые не убирают за своими питомцами. Например, в Восточном округе с начала 2018 года составлен 131 протокол об административной ответственности, сумма штрафов составила 57 тысяч 100 рублей.
Владельцам собак также напоминают:
- выгул собак должен осуществляться на поводке и в наморднике. Не допускайте свободного выгула своих питомцев: так вы обеспечите безопасность окружающих и убережете своих питомцев от опасности потеряться и пополнить ряды безнадзорных;
- не заходите с собакой на территории детских и спортивных площадок, больниц и образовательных учреждений;
ИСТОЧНИК KP.RU