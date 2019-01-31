В Тюмени задержали группу девушек, распространявших героин

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-31T11:26:55+03:00

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В Тюмени задержали группу девушек, которые распространяли наркотики через раскладки. Две 23-летние безработные оборудовали тайники и через интернет сообщали о них покупателям.

Чтобы задержать злоумышлениц полицейские разработали операцию. Стражи порядка вышли на предполагаемых подозреваемых и взяли их во время раскладывания закладок. При досмотре девушек у них при себе оказалось 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом, которые отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что в пакетиках был героин общим весом 2,85 граммов. В дальнейшем полицейскими обнаружены в населенных пунктах Тюменского района припрятанные девушками несколько десятков закладок с метадоном и героином общим весом более 8 граммов.

В отношении раскладчиц СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Они взяты под стражу. Сейчас тюменок проверяют на причастность к другим противоправным действиям, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU