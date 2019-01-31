2019-01-31T10:59:46+03:00
Происшествия

Тракториста на станции Войновка в Тюмени поймали на попытке дать взятку

Мужчина пытался откупиться от уголовного преследования
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тракториста на станции Войновка в Тюмени поймали на попытке дать взяткуТракториста на станции Войновка в Тюмени поймали на попытке дать взяткуФото: Ольга Крыльцова
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Попытку дать взятку полицейскому пресекли в Тюменском линейном отделе МВД России на станции Войновка. Ее пытался дать тракторист, которого заподозрили в краже железнодорожных рельсов общей массой 2,5 тонны.

63-летнего жителя Винзили поймали несколько дней назад на территории Тюменской дистанции пути. Он чистил там снег на снегоуборочном тракторе и, заметив сложенные запасные рельсы, похитил их. Ущерб предприятию составил более 30 тысяч рублей. Злоумышленник сдал рельсы в пункт приема металла и получил взамен 10 тысяч рублей.

Через несколько дней, когда в отношении подозреваемого началась проверка, мужчина в кабинете здания ЛОП передал 40 тысяч рублей полицейскому. Страж порядка сразу уведомил руководство, в результате сотрудниками ОЭБиПК Тюменского отдела противоправные действия были пресечены, а деньги изъяты.

В настоящее время в Тюменском следственном отделе на транспорте УрСУТ СК РФ на тракториста заведено уголовное дело на основании ч. 3 статьи 291 УК РФ (Дача взятки), сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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