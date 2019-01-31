2019-01-31T10:27:57+03:00
Общество

Почти 117 тысячам тюменских пенсионеров увеличили ежемесячную денежную выплату

Ее начнут начислять с 1 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Почти 117 тысячам тюменских пенсионеров увеличили ежемесячную денежную выплатуПочти 117 тысячам тюменских пенсионеров увеличили ежемесячную денежную выплатуФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области 116 790 человек с 1 февраля будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 1121,42 рублей. Это на 4,3% больше.

Выплата проиндексирована для федеральных льготников - инвалидов, детей-инвалидов, участников Великой Отечественной и локальных войн, «чернобыльцев», «семипалатинцев», Героев Советского Союза, Героев России и других.

В стоимость набора социальных услуг включены:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 863,75 рублей;

- предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рублей;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рублей.

В Тюменском филиале ПФР напомнили, что федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Заявление можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР либо лично представить в МФЦ или клиентскую службу ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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