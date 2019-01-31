2019-01-31T09:35:47+03:00
Общество

Шесть многоквартирных домов в центре Тюмени остались без воды

На улице Осипенко строителями при земляных работах поврежден водовод
Маргарита КАЛИНКИНА
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Шесть многоквартирных домов в центре Тюмени остались без воды. На улице Осипенко строителями при земляных работах поврежден водовод.

С начала года это уже восьмой случай, когда сторонние строительные организации повреждают сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе Тюмень Водоканала.

- Авария произошла сегодня утром. В 7.20 поступила заявка об утечке по адресу: ул. Осипенко, 63. Предварительно установлено, что поврежден магистральный водовод диаметром 300 мм. В настоящий момент проводятся работы по переключению домов и восстановления трубопровода, - отметил пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

Он также добавил, что часто причиной таких повреждений становится нарушение правил согласования земляных работ организациями или несоблюдение согласованной глубины и места проведения работ. По всем случаям проводится проверка, а строительные фирмы, допустившие нарушения, привлекаются к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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