Шесть многоквартирных домов в центре Тюмени остались без воды
Шесть многоквартирных домов в центре Тюмени остались без воды. На улице Осипенко строителями при земляных работах поврежден водовод.
С начала года это уже восьмой случай, когда сторонние строительные организации повреждают сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе Тюмень Водоканала.
- Авария произошла сегодня утром. В 7.20 поступила заявка об утечке по адресу: ул. Осипенко, 63. Предварительно установлено, что поврежден магистральный водовод диаметром 300 мм. В настоящий момент проводятся работы по переключению домов и восстановления трубопровода, - отметил пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
Он также добавил, что часто причиной таких повреждений становится нарушение правил согласования земляных работ организациями или несоблюдение согласованной глубины и места проведения работ. По всем случаям проводится проверка, а строительные фирмы, допустившие нарушения, привлекаются к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU