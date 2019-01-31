2019-01-31T09:27:58+03:00
Здоровье

Тюменские онкологи удалили на лице мужчины огромную опухоль

Раком были повреждены и кожа, и мышцы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Огромную злокачественную опухоль на лице удалили тюменские врачи 56-летнему мужчине. Рак на коже вырезали хирурги «Медицинского города». Новообразование было около 8 см. Поврежденный участок доктора заменили лоскутом с широчайшей мышцы спины.

- Большой дефект после удаления опухоли нужно было закрыть. Кроме того, мы наложили микрососудистые анастомозы между артериями и венами под микроскопом. Таким образом, кровь поступает в пересаженный кожно-мышечный лоскут и ткань приживается на новом месте, - прокомментировала Динара Маннафовна Вонтлая – врач-онколог онкологического отделения №2. - Операция длилась более десяти часов, было сложно, как эмоционально, так и физически, но мы справились.

Сделать сразу две сложные операции удалось благодаря новому микроскопу, который появился врачей отделения опухолей головы и шеи в конце 2018 года, сообщили в пресс-службе в Медицинского города. Оборудование позволяет выполнять сложные микрохирургические операции.

Для того, чтобы специалисты могли лучше освоить эту технологию, в клинике состоялся мастер-класс от столичных врачей, которые провели две пластические операции для замещения дефектов на голове и шее. Самостоятельную операцию Юлия Алексеевна Шубина - заведующая онкологическим отделением №2 и Динара Маннафовна Вонтлая – врач-онколог.

- Сложность этого случая заключается не только в том, что образование было достаточно большого размера, опухоль поражала не только кожу, но и подкожную клетчатку и мышцы, вплоть до кости. Вся поражённая область была удалена. Без микроскопа у нас не было возможности оперировать таких пациентов, так как мы не смогли бы заместить такой большой дефект, - пояснила Динара Вонтлая.

Подобные микрохирургические операции считаются уникальными и проводятся только в ведущих клиниках мира. «Медицинский город» стал первым учреждением в Тюменской области, которое внедрило технологию в работу. Пациентов, которым требуется такая помощь, много, поэтому уже в ближайшее время врачи запланировали проведение второй операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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