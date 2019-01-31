2019-01-31T09:09:17+03:00
Спорт

На набережную Тюмени привезут 900 кубометров снега

Он потребуется для «Битвы на Туре»
Маргарита КАЛИНКИНА
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На набережную Тюмени привезут 900 кубометров снегаНа набережную Тюмени привезут 900 кубометров снега
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В то время как с улиц Тюмени вывозят снег, на набережную его будут завозить. К 23 февраля здесь дополнительно появится 900 кубометров снега. В городе началась подготовка к «Битве на Туре» – ежегодному спортивному фестивалю и соревнованиям по сноуборду.

Кучи снега понадобятся для строительства трассы с огромным трамплином шириной 20 м и перепадом высот от старта (ул. Республики) до выката (лед реки Тура) - 27 м. Длинна разгона составит 40 метров, 15 метров длинна пролета. Для сооружения конструкции потребуется такжк 20 тонн металлоконструкций

Перед масштабным строительством площадки был расчищен снег на реке. В дно реки будет вкручено 10 винтовых свай. Толщина льда реки в данный момент - 60 см, для мероприятия её наморозят до 80 см.

На соревнования ожидается около 40 участников, среди которых призеры всероссийских и международных соревнований, а также участники Олимпийских игр и члены сборной России.

Организаторами фестиваля «Битва на Туре» выступает «Союз экстремальных видов спорта», при поддержке городского Департамента по спорту и молодежной политике.

Напомним, что состязания пройдут 23 февраля у моста Влюбленных. Посмотреть их можно будет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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