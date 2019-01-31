2019-01-31T08:34:53+03:00
Авто

ДТП на мосту Пермякова в Тюмени: за полчаса пробка выросла до 2 км

Магистраль стояла сразу в двух направлениях
Марина АНТОНОВА
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ДТП на мосту Пермякова в Тюмени: за полчаса пробка выросла до 2 кмДТП на мосту Пермякова в Тюмени: за полчаса пробка выросла до 2 кмФото: Марина Медведева
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На путепроводе по улице Пермякова в Тюмени сегодня в утренний час пик горожанам пришлось постоять в пробке. Даже около 10 часов затор был длиной в 2 км и растянулся от улицы Прокопия Артамонова до моста через железную дорогу.

Пробка продержалась 30 минут, сообщает сервис Яндекс Пробки. Очевидцы рассказали, что на виадуке через железную дорогу произошло столкновение двух легковушек. В областной Госавтоинспекции уточнили, что пострадавших в ДТП нет, поэтому автоинспекторы на место происшествия не выезжали.

Движение транспорта по мосту на улице Пермякова в Тюмени было всего 3 км/ч. Фото: Марина Медведева

Движение транспорта по мосту на улице Пермякова в Тюмени было всего 3 км/ч.Фото: Марина Медведева

Фото: Марина Медведева

Наиболее загруженные традиционно были улица Пермякова к 50 лет Октября (7 баллов), улица Пермякова к Федюнинского (4 балла), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (6 баллов), улица 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (5 баллов), улица Осипенко из центра (5 баллов).

Большая пробка была зафиксирована в 8:32 на улице 50 лет Октября. Там затор был длиной 3.5 км - от улицы Пермякова до Профсоюзной улицы. Пробка продержалась 1 час.

В 8:38 пробка в 3,1 км образовалась на Червишевском тракте через Трактовую улицу и улицу Мориса Тореза от Ставропольской улицы до улицы Малыгина. Пробка продержалась полтора часа.

В 9:56 стояли улица Осипенко и улица 50 лет Октября. Длина этой пробки составила 2.3 км, от улицы Немцова до Одесской улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

В 8:44 возник затор на улице Мельникайте длиной 1.6 км - от улицы Валерии Гнаровской до улицы Республики. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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