2019-01-31T07:53:45+03:00
Здоровье

Тюменские врачи готовятся к операциям по пересадке печени и сердца

В регионе уже делают трансплантацию почек
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские врачи планируют в 2019 году провести 40 операций по трансплантации почек. В 2018 году удалось выполнить 41 такую операцию.

Об этом накануне, 30 января, на пресс-конференции сообщила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова. Она отметила, что идет также подготовка к операциям по пересадке печени и сердца.

Кроме того, тюменские доктора стали больше делать жизнесохраняющих операций для сердечников. Выросло число ангиопластик со стентированием у пациентов с ишемической болезнью сердца, в том числе с инфарктами миокарда. Например, в 2014 году их провели 1 тыс. 762, в 2018 - более 3,5 тысяч.

Сейчас жители региона могут получить практически все виды высокотехнологичной медицинской помощи в сфере сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, онкологии. Кардиохирурги оперируют пороки сердца младенцам в первые сутки после рождения.

Внедряются также малоинвазивные методики в гинекологии, абдоминальной хирургии, урологии и маммологии. Освоены методики брахитерапии при раке различных локализаций. В направлении лучевой терапии осваивают методики, которые позволяют облучать опухоль с подведением радикальной дозы непосредственно к очагу заболевания и минимально нагружать околоопухолевые ткани.

Всего в 2018 году в Тюменской области провели высокотехнологичные оперативные вмешательства более чем для 13 тыс. 350 человек, что почти на 3 тыс. больше, чем в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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