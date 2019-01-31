2019-01-31T07:48:19+03:00
Общество

Получить доступ к электрозарядкам СУЭНКО можно на сайте компании

Для получения доступа в Личный кабинет необходимо пройти стандартную процедуру регистрации
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Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»
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ПАО «СУЭНКО» на корпоративном сайте запускает новый электронный сервис для владельцев электромобилей. С января 2019 года на suenco.ru в Личном кабинете появилась возможность удаленно подать документы для заключения договора и получения доступа к электрозарядным станциям.

Для получения доступа в Личный кабинет необходимо пройти стандартную процедуру регистрации. Далее, в разделе «ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ» ввести данные автовладельца и транспортного средства. После загрузки всех необходимых документов заявка направляется специалисту, который подготовит договор и свяжется с владельцем транспортного средства удобным для него способом.

Напоминаем, что на официальном открытии первой городской ЭЗС ПАО «СУЭНКО» в июле 2018 г., директор компании Данил Анучин обозначил, что до 24 июля 2019 года заправка на станциях осуществляется БЕСПЛАТНО после заключения договора и получения RFID карты. Также Администрацией г. Тюмени было подписано Постановление, по которому въезд электромобилистов на платную парковку, расположенную на ул. Первомайской, 20 для зарядной сессии осуществляется бесплатно.

Электрозаправочные станции СУЭНКО работают в г. Тюмень по следующим адресам: Первомайская, 20, парковка перед Администрацией, Д. Менделеева, 1, парковка ТЦ «Кристалл», Т. Чаркова, 60, парковка ТЦ «Сити-молл». Консультацию по данному вопросу можно получить по тел.: 8 800 700 86 72

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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