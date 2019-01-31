2019-01-31T07:32:00+03:00
Происшествия

Тюменец изрубил автомобиль, поссорившись с его хозяином

Он не вытерпел грубого отношения
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменском районе у жителя поселка Подъем незнакомец изрубил топором автомобиль. Инцидент произошел, когда мужчина вернулся с работы домой и на своей площадке увидел чужую машину. Это очень возмутило его и он потребовал от водителя отогнать автомобиль, но тот отказался.

Между мужчинами завязался конфликт. Хозяин территории ударил не прошенного гостя кулаком и тот ненадолго скрылся с места происшествия. Через несколько минут он вернулся с топором и начал им наносить удары по машине хозяина. Порубив автомобиль, злоумышленник начал угрожать его владельцу.

Потерпевший обратился за помощью в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский». По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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