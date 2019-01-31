СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-31T07:32:51+03:00

В небе над Тюменью можно посмотреть редкие фото блокадного Ленинграда. Фото Музея Победы

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В небе над Тюменью горожане могут посмотреть редкие кадры фотохроники блокадного Ленинграда. Уникальный проект «Цифровое небо Победы» запустил в честь 75-летия снятия блокады Музей Победы. Благодаря технологии дополненной реальности «небесная» экспозиция загорелась над всей Россией.

Около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции «Великие испытания – великая Победа» созданы на основе снимков фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС - Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова.

Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Многие фотосвидетельства представлены впервые.

Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать в AppStore приложение Spheroid Universe на iPhone6S или более позднюю модель с iOS 11. Также мобильное приложение доступно для смартфонов с OSAndroid.

ИСТОЧНИК KP.RU