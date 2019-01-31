2019-01-31T04:43:34+03:00
Общество

Погода 31 января в Тюмени: зябко и пасмурно

Температура воздуха днем составит -22 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 31 января в Тюмени: зябко и пасмурноПогода 31 января в Тюмени: зябко и пасмурноФото: Ольга Крыльцова
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Четверг, 31 января, в Тюменской области будет пасмурным. Осадков не ожидается, температура воздуха составит -22 -28 градусов.

Так, в Тюмени будет зябко и очень пасмурно, над городом повиснут облака. Столбики термометров остановятся на отметках -22 градуса. Ветер будет 3-7 м/с.

В Тобольске морозно -26 -28, ветер 1-5 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске -21 -22 и ветер до 8 м/с. В Ишиме солнечно и -24 -27 градусов.

В России в последний день января празднуется Всемирный день ювелира. 31 января также считается Днем рождения русской водки. В народном календаре этот день назван Афанасием-ломоносом.В этот день обычно были трескучие морозы. С Афанасьевым днем было связано немало примет. Если день выдается вьюжным — ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями — это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.

На Руси верили, что в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш и там теряют голову от излишнего веселья. Возвращаясь, они стараются навредить людям. Поэтому в этот день следовало изгонять нечистую силу из жилищ. Ровно в полночь знахари начинали заговаривать печные трубы, через которые, как считалось, ведьма может залететь в дом. Простые мужики и сами гоняли нечистую — брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, колотя по стенам домов, хлевов и амбаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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