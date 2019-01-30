В Тобольске будут производить малеиновый ангидрид

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-30T19:29:27+03:00

Запустить в эксплуатацию новый завод планируется в 2021 году

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«СИБУР» начала реализацию проекта по строительству производства малеинового ангидрида (МАН) на территории предприятие «СИБУР Тобольск». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, МАН используют в сельском хозяйстве, строительстве, автомобилестроении, производстве мебели и лакокрасочных материалов, фармацевтике и т.д. Благодаря МАНу продукция получается высокой прочности, устойчивой к влаге, резким перепадам температуры и механическим воздействиям.

Сегодня в России малеиновый ангидрид не производится, поэтому приходится закупать его у иностранных производителей. Монетизация собственного сырья (бутана) через создание высокомаржинального продукта МАН позволит СИБУРу увеличить глубину переработки углеводородов в России, создать импортозамещающий продукт и наладить его экспортные поставки на рынки Восточной и Западной Европы, а также Турции. Также тобольский МАН предоставит многим отраслям российской промышленности дополнительные возможности для развития.

По словам руководителя проекта Владимира Мишина, лицензиаром выбрана компания Conser, которая обладает одной из наиболее инновационных технологий производства ангидрида в мире.

- За счет использования передовой технологии и уникального оборудования исключается негативное воздействие на окружающую среду. Проект соответствует всем нормам природоохранного законодательства, - отметил Владимир Мишин.

Мощность нового производства составит 45 тыс. тонн в год, запустить в эксплуатацию завод планируется в 2021 году. На новом производстве будут созданы высокотехнологичные рабочие места. К строительству привлекут российских, в т.ч. и тюменских, подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU