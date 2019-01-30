Иранские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с тюменскими коллегами

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-30T18:55:55+03:00

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Делегация из Ирана, куда вошли представители четырёх крупных компаний страны («Ариян Сина», «Ариян Аркин», «Каспиан Лог», R&D), на прошлой неделе посетила с рабочим визитом Тюменскую область. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, иранцы встретились с представителями Торгово-Промышленной палаты региона, «Инвестиционного агентства Тюменской области», департамента лесного комплекса Тюменской области и бизнесменами.

Главный советник «Ариян Саид», член совета директоров «Каспиян Лог» Раби Фаллах Джлодар рассказал, что в октябре 2018 года тюменцы приезжали в Иран с рабочим визитом. Теперь пришёл черёд нанести ответный визит по приглашению Торгово-промышленной палаты Тюменской области, тем более что они заинтересованы в сотрудничестве с тюменским бизнесом.

- Главный интерес нашей компании – закупка лесоматериалов, так как мы работаем в сфере мебельной промышленности. Также готовы рассмотреть проект совместного производства, - отметил Раби Фаллах Джлодар.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елены Авериной, во время переговоров иранцы отметили высокий уровень инвестиционного климата региона, качество производимой продукции, возрастающую ориентацию бизнеса на экспортные поставки.

-Товарооборот между Тюменской областью и Ираном невысок. Мы заинтересованы в его увеличении. Со своей стороны, готовы оказать всяческое содействие для комфортного выстраивания деловых отношений бизнеса Ирана и Тюмени, - рассказала Елена Аверина.

В программе переговоров также было обсуждение вопросов доставки древесины с представителями Свердловской железной дороги и специалистами департамента лесного комплекса Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU