Делегация Тюменской области презентовала индийцам инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал региона

СЕГОДНЯ 18:44 2019-01-30T18:44:40+03:00

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На прошлой неделе делегация Тюменской области приняла участие в форуме «Яркий Гуджарат – 2019» в Индии, где представила инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал региона. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в состав делегации вошли: директор департаменте Леонид Остроумов, представители «Инвестиционного агентства Тюменской области», а также предприниматели в области нефтепромышленности, недропользования и фармацевтики.

Тюменцы выступили с презентациями «История успеха», рассказали о своей продукции и возможности поддержки и развития бизнеса в Тюменской области. Также прошёл и ряд встреч с официальными лицами штата Гуджарат, ведущими индийскими и мировыми компаниями различных отраслей промышленности, где были подняты вопросы сотрудничества с индийскими предприятиями. В том числе – и вопрос о совместной реализации проекта по производству лекарств на базе «Фармасинтез-Тюмень».

Встретились тюменцы и с индийскими «молочниками» - представителями крупнейшей компании в Индии по производству молочных продуктов (компания AMUL). Обе стороны пообщались на тему открытия производства сухого и ультрапастеризованного молока. Кроме того, обсудили сотрудничество в области нефтесервиса, глубокой водоочистки, IT-технологий, логистике и торговле.

Отметим, что визит был организован в рамках развития и укрепления сотрудничества с Индией. Так, за 11 месяцев 2018 года между Тюменской областью и Индией товарооборот составил 17 млн долларов США (за весь 2017 год – 16,4 млн долларов). Тюменская область поставляет в Индию фанеру, а в Индии закупает различное оборудование, одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU