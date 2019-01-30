2019-01-30T15:33:40+03:00
Здоровье

В Тюменской области достигнут рекордно низкий уровень младенческой смертности

За 2018 год в регионе родилось порядка 21 126 младенцев
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиФото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
Изменить размер текста:

Тюменская область вышла на самый низкий показатель младенческой смертности. По итогам 2018 года он составил 4,1 на 1000 родившихся живыми. Для сравнения, по России данный он фиксируется на уровне 5,5.Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Снизилось и число абортов, выполненных по желанию женщины. Показатель сократился на 12%. В результате доабортного консультирования, беременность решили сохранить 869 женщин, отметили в пресс-службе облздрава.

Параллельно велось лечение бесплодия с применением ЭКО. Процедуру получили 1360 супружеских пар. На учет по беременности после ЭКО встало 439 женщин, принято 377 родов, родилось 450 детей. Всего за прошедший год родилось по предварительным данным 21 126 младенцев.

Говоря об итогах работы системы здравоохранения в 2018 году, формировании региональных программ национального проекта «Здравоохранение» Инна Куликова подчеркнула, в регионе успешно внедряются новые технологии и инновационные разработки диагностики и лечения заболеваний. Оказываются практически все виды высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: сердечно-сосудистая хирургия; нейрохирургия; травматология и ортопедия, онкология.

- На сегодняшний день в регионе проводятся сложнейшие операции по коррекции врожденных пороков развития детям в первые сутки после рождения, помогающие сохранить жизнь самым маленьким пациентам, - пояснила Инна Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец остался без авто, задолжав банку
Заключенные Тюменской области произвели продукции почти на 300 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Тюменских предпринимателей научат вести экспортную деятельность
Тюменские прокуроры выявили свыше 200 нарушений в сфере похоронного дела
Тюменцы привезли медали с Первенства России по ледолазанию
Роспотребнадзор проверит соблюдение температурного режима на соцобъектах Тюмени
За год в Тюмени обновят полсотни дворовых территорий
Тюменские техслужбы убирают снег у остановок, поликлиник и больниц
Ямалец, который в Тюмени пытался подорвать банкомат, отправится под суд
В Тюменской области появится комплекс по переработке ямальской оленины
В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством
В Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумки
Февраль пройдет для тюменцев под знаком «ГТО»
В Тюменской области к 2020 году появится масштабный инвестиционный проект
Более 30 ветеранов Тюмени получат помощь в рамках проекта «Победа»
Погодные условия обострили аварийную ситуацию на тюменских дорогах
В Тюмени предъявили обвинения членам банды, похищавшим и убивавшим бизнесменов
Свыше 42 тысячи тюменцев нашли работу через службы занятости
В Тюмени соберутся лучшие бойцы Урала по панкратиону
Тюменка едва не зарезала подругу из-за ревности
Погода в Тюмени 30 января: местами снег и похолодание
На автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановки
В Тюмени школу №43 эвакуировали из-за сообщения о заминировании
Тоболяка, ударившего в глаз фельдшеру, посадили за решетку
ОРВИ и гриппом в Тюменской области чаще болеют дети
В Тюменской области ликвидируют деревянные школы