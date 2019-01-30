В Тюменской области достигнут рекордно низкий уровень младенческой смертности

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-30T15:33:40+03:00

За 2018 год в регионе родилось порядка 21 126 младенцев

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Тюменская область вышла на самый низкий показатель младенческой смертности. По итогам 2018 года он составил 4,1 на 1000 родившихся живыми. Для сравнения, по России данный он фиксируется на уровне 5,5.Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Снизилось и число абортов, выполненных по желанию женщины. Показатель сократился на 12%. В результате доабортного консультирования, беременность решили сохранить 869 женщин, отметили в пресс-службе облздрава.

Параллельно велось лечение бесплодия с применением ЭКО. Процедуру получили 1360 супружеских пар. На учет по беременности после ЭКО встало 439 женщин, принято 377 родов, родилось 450 детей. Всего за прошедший год родилось по предварительным данным 21 126 младенцев.

Говоря об итогах работы системы здравоохранения в 2018 году, формировании региональных программ национального проекта «Здравоохранение» Инна Куликова подчеркнула, в регионе успешно внедряются новые технологии и инновационные разработки диагностики и лечения заболеваний. Оказываются практически все виды высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: сердечно-сосудистая хирургия; нейрохирургия; травматология и ортопедия, онкология.

- На сегодняшний день в регионе проводятся сложнейшие операции по коррекции врожденных пороков развития детям в первые сутки после рождения, помогающие сохранить жизнь самым маленьким пациентам, - пояснила Инна Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU