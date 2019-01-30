Тюменец остался без авто, задолжав банку

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-30T14:44:30+03:00

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В Тюмени владельцу корейского внедорожника пришлось простить со своим авто. Мужчина нарушил обязательства перед банком, выдавшем кредит на покупку машины.

ПАО «Банк Уралсиб» предоставил гражданину 480 тысяч рублей на приобретение транспортного средства путем перечисления денежных средств на его счёт. В соответствии с пунктами кредитного договора, должник обязался производить погашение суммы кредита и уплачивать проценты на сумму предоставленного кредита в установленные графиком сроки.

- Гражданин неоднократно нарушал предусмотренные кредитным договором сроки возврата кредита и уплаты процентов за пользование заемными средствами, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между банком и заемщиком был заключен договор о залоге транспортного средства марки «SsangYong Actyon». В результате нарушения графика выплат, суд вынес решение взыскать задолженность по договору, изъяв заложенное транспортное средство.

Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов, которые, свою очередь, возбудили исполнительное производство, уведомив об этом должника. В настоящее время автомобиль реализован и долг перед банком погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU