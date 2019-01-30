Заключенные Тюменской области произвели продукции почти на 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-30T13:44:13+03:00

К трудовому процессу привлечено чуть больше 1,8 тысячи человек

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В 2018 году в учреждениях, подведомственных УФСИН в Тюменской области, содержалось 7962 человека. По сравнению с 2017 годом численность осужденных к лишению свободы снизилась на 6%.

Осужденные получают общеобразовательное обучение на базе 2 школ 4 филиалах школ и 6 учебно-консультативных пунктах, в которых обучается 100% осужденных до 30-летнего возраста. Обучение по желанию могут получить и лица старше 30 лет. В высших учебных заведениях по дистанционной форме учится 8 осужденных.

Помимо этого, в 6 Центрах трудовой адаптации осужденных, учебно-производственной и лечебно-производственной мастерской осуществляется производственная деятельность. Основными видами деятельности является металлообработка, деревообработка, изготовление швейных изделий, пищевой и сельскохозяйственной продукции.

За 2018 год в результате производственной деятельности произведено продукции на сумму 287,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. К трудовому процессу привлекалось порядка 1 862 тысячи осужденных, из них 1805 имеют исполнительные листы, 66,4 % из которых привлечены к труду и погашают иски.

ИСТОЧНИК KP.RU