Тюменских предпринимателей научат вести экспортную деятельность

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-30T12:55:50+03:00

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Правительство Тюменской области, ТПП Тюменской области, АО «Российский экспортный центр» и «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» в 2019 году продолжат реализацию программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» в рамках четырехстороннего соглашения.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, это образовательные курсы для предпринимателей по ведению экспортной деятельности. Благодаря курсам они могут повысить квалификацию и обучиться основам организации экспортной деятельности. В результате обучения планируется увеличение числа предприятий-экспортёров и объёма несырьевого экспорта Тюменской области.

По словам губернатора Александра Моора, региональное правительство уделяет большое внимание развитию экспортной деятельности, оказывает комплексную поддержку предпринимателям и экспортно ориентированным предприятиям.

- Сейчас годовой объем нашего экспорта – несырьевого и неэнергетического – вплотную приблизился к миллиарду долларов США. У нас есть достаточный потенциал для преодоления этого значения. Многие предприятия и учреждения готовы к выходу на зарубежные рынки. Это показывает и количество экспортных контрактов, заключенных субъектами малого и среднего бизнеса в 2018 году, - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что продукция тюменских товаропроизводителей востребована за рубежом. Например, в прошлом году на рынке экспорта появился Заводоуковский маслозавод (производитель рапсового масла), «Русич» (производитель иван-чая), «Тюменьэкопродукт» (сладости), «Прованс» (овощные смеси и натуральные салаты).

ИСТОЧНИК KP.RU