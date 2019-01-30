Тюменские прокуроры выявили свыше 200 нарушений в сфере похоронного дела

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-30T12:59:03+03:00

Большая часть из них связна с захламленностью мест захоронения

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За 2018 год тюменские прокуроры выявили 244 нарушения закона в сфере похоронного дела. По итогам надзорных мероприятий сотрудниками ведомства внесено 95 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 37 лиц. Еще 44 факта стали поводом обращения в суд, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 4 лица.

Большинство нарушений связаны с ненадлежащим содержанием мест захоронения, а именно образованием свалок. Так, в декабре 2018 года прокуратурами Уватского и Ярковского районов внесены представления главам сельских поселений в связи с необеспечением надлежащего содержания и захламления кладбищ. Аналогичные действия

- На территориях кладбищ Ивановского и Сингульского сельских поселений Ярковского района были оборудованы площадки с твердым покрытием. На них установлены контейнеры для сбора мусора. Еще 11 поселениями запланировано выделение денежных средств на проведение указанных работ запланировано на 2019 год, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, по иску прокурора Калининского округа Тюмени к МКУ «Некрополь» ликвидированы несанкционированные свалки древесных отходов на территориях кладбищ «Червишевское-1», «Червишевское-2», «Комаровское».

В настоящее время прокурорами осуществляется контроль за исполнением ранее внесенных актов прокурорского реагирования, при выявлении фактов бездействия принимаются дополнительные меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU