Тюменские прокуроры выявили свыше 200 нарушений в сфере похоронного дела
За 2018 год тюменские прокуроры выявили 244 нарушения закона в сфере похоронного дела. По итогам надзорных мероприятий сотрудниками ведомства внесено 95 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 37 лиц. Еще 44 факта стали поводом обращения в суд, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 4 лица.
Большинство нарушений связаны с ненадлежащим содержанием мест захоронения, а именно образованием свалок. Так, в декабре 2018 года прокуратурами Уватского и Ярковского районов внесены представления главам сельских поселений в связи с необеспечением надлежащего содержания и захламления кладбищ. Аналогичные действия
- На территориях кладбищ Ивановского и Сингульского сельских поселений Ярковского района были оборудованы площадки с твердым покрытием. На них установлены контейнеры для сбора мусора. Еще 11 поселениями запланировано выделение денежных средств на проведение указанных работ запланировано на 2019 год, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Кроме того, по иску прокурора Калининского округа Тюмени к МКУ «Некрополь» ликвидированы несанкционированные свалки древесных отходов на территориях кладбищ «Червишевское-1», «Червишевское-2», «Комаровское».
В настоящее время прокурорами осуществляется контроль за исполнением ранее внесенных актов прокурорского реагирования, при выявлении фактов бездействия принимаются дополнительные меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU