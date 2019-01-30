Тюменцы привезли медали с Первенства России по ледолазанию

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-30T12:27:25+03:00

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В минувшие выходные, в Томске, завершилось Первенство России по ледолазанию. Сборнач Тюменской области показала хорошие результаты, привезя с собой две золотых медали и одну бронзовую медали.

Так, абсолютным Чемпионом Первенства России по ледолазанию в своей возрастной группе стала воспитанница Дворца творчества и спорта «Пионер» Мария Вербах. Маше 11 лет, она занимается в Центре туризма и краеведения всего 3 года: вначале увлекалась скалолазанием, но со временем перешла в молодой и развивающийся вид спорта – ледолазание.

Обладателем «бронзовой» медали в лазании на «трудность» стал тюменец Серафим Тарасевич. Он уже входил в основной состав Сборной России по альпинизму 2018 году, а последним выступлением утвердил свои позиции, передает ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».

Наряду с детскими выступлениями на первом месте во всех Мировых стартах держится тюменец Николай Кузовлев. На счету Николая победы в Корее, Швейцарии, Китае, а впереди выступления в Италии, Франции и России.

ИСТОЧНИК KP.RU