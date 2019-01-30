Роспотребнадзор проверит соблюдение температурного режима на соцобъектах Тюмени

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-30T11:59:24+03:00

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Роспотребнадзор усиливает контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры. А именно за соблюдением температурного режима в связи с установившимися в ряде регионов Российской Федерации заморзками.

Речь идет о лечебно-профилактических, образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, а также домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях, уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами. Так, в игровых для детей, столбик термометра должен показывать не менее 21 – 23 градусов. В спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций - 19 – 20 градусов.

Для школ оптимальная температура воздуха в помещениях – 18-24 градусов, в палатах лечебно-профилактических учреждений - 20 – 26 градусов. Примерно нам это же уровне – 20-22 градусов должен быть столбик термометра в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU