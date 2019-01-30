2019-01-30T11:59:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверит соблюдение температурного режима на соцобъектах Тюмени

Управление региона призывает руководство учреждений обратить внимание на нормативы
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор усиливает контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры. А именно за соблюдением температурного режима в связи с установившимися в ряде регионов Российской Федерации заморзками.

Речь идет о лечебно-профилактических, образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, а также домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях, уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами. Так, в игровых для детей, столбик термометра должен показывать не менее 21 – 23 градусов. В спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций - 19 – 20 градусов.

Для школ оптимальная температура воздуха в помещениях – 18-24 градусов, в палатах лечебно-профилактических учреждений - 20 – 26 градусов. Примерно нам это же уровне – 20-22 градусов должен быть столбик термометра в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы привезли медали с Первенства России по ледолазанию
За год в Тюмени обновят полсотни дворовых территорий
Тюменские техслужбы убирают снег у остановок, поликлиник и больниц
Ямалец, который в Тюмени пытался подорвать банкомат, отправится под суд
В Тюменской области появится комплекс по переработке ямальской оленины
В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством
В Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумки
Февраль пройдет для тюменцев под знаком «ГТО»
В Тюменской области к 2020 году появится масштабный инвестиционный проект
Более 30 ветеранов Тюмени получат помощь в рамках проекта «Победа»
Погодные условия обострили аварийную ситуацию на тюменских дорогах
В Тюмени предъявили обвинения членам банды, похищавшим и убивавшим бизнесменов
Свыше 42 тысячи тюменцев нашли работу через службы занятости
В Тюмени соберутся лучшие бойцы Урала по панкратиону
Тюменка едва не зарезала подругу из-за ревности
Погода в Тюмени 30 января: местами снег и похолодание
На автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановки
В Тюмени школу №43 эвакуировали из-за сообщения о заминировании
Тоболяка, ударившего в глаз фельдшеру, посадили за решетку
ОРВИ и гриппом в Тюменской области чаще болеют дети
В Тюменской области ликвидируют деревянные школы