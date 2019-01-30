2019-01-30T11:22:46+03:00
Общество

За год в Тюмени обновят полсотни дворовых территорий

1 февраля первые дизайн-проекты благоустройства представят жителям
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В 2019 году Тюмени продолжится комплексное благоустройство дворовых территорий. Всего планируется обновить 52 площадки.

Специалисты управ уже готовы проводить встречи с жителями и обсуждать генеральные планы по благоустройству дворовых территорий.

Так, 1 февраля управа Ленинского административного округа проведет ряд первых встреч с жителями и передаст дизайн-проекты будущего благоустройства территорий. Документы содержат в себе информацию о границах территорий и месте прохождения сетей.

- Учитывая это, проектировщики составили предложения в дизайн-проекты по разграничению территории двора. На карте видно где предлагается сделать тротуары, проезды, парковки, газоны, детские и спортивные площадки, - отметили в администрации города.

Все замечания и предложения горожан будут включены в итоговый дизайн-проект, который представят на собраниях жителей. Участники встреч также могут озвучить, какие малые архитектурные формы можно установить во дворе.

Адреса, планируемых к благоустройству в этом году территорий, можно посмотреть на портале «Тюмень – наш дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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