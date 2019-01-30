2019-01-30T11:09:42+03:00
Общество

Тюменские техслужбы убирают снег у остановок, поликлиник и больниц

Коллапсов на дорогах нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tmnourhomeФото: https://vk.com/tmnourhome
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После обрушившегося на Тюмень снегопада, все службы готовы и работают на уборке снега. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, общественный транспорт ходит по расписанию, Коллапсов на дорогах нет. Для более детального просмотра, где и как работает дорожная техника, можно зайти на портал «Тюмень – наш дом» по этой ссылке.

В настоящее время техника дорожных служб прометает дороги, а снег собирают и складируют в кучи. В первую очередь, службы обращают внимание на чистку подходов к остановкам, общественно значимым местам, в т.ч. к поликлиникам и больницам. Основной вывоз снега планируется ночью.

Управляющим компаниям советуют уделить внимание расчистке придомовой территории, и уборке снега с крыш. Причём сделать это нужно оперативно: синоптики информируют, в ближайшее время температура воздуха резко понизится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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