Ямалец, который в Тюмени пытался подорвать банкомат, отправится под суд

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-30T10:43:32+03:00

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Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражи 28-летнего жителя Губкинского (ЯНАО), который обвиняется в краже и в покушении на кражу в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 сентября и 23 октября 2018 молодой человек находился в с. Упорово Тюменской области и похитил из кассы двух магазинов 46,2 тыс. рублей. После этого, в ночь на 3 ноября, уже в Тюмени он попытался подорвать банкомат на ул. Ямской, чтобы завладеть деньгами, однако его действия заметили охранники по камерам видеонаблюдения. Вскоре он направился к другому банкомату на той же улице, где его и задержали сотрудники ЧОПА.

По решению суда мужчина был заключён под стражу, материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU