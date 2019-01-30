В Тюменской области появится комплекс по переработке ямальской оленины

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-30T10:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на площадке индустриального парка «Богандинский» начнётся строительство межрегионального агропромышленного комплекса по приёму и высокотехнологичной переработке мяса. Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, комплекс может стать одним из первых производств, запущенных в этом индустриальном парке.

По словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, проект будет реализовывать ООО ПФ «НиТа», которое получило статус резидента в конце 2018 года.

- В создание комплекса планируется инвестировать более 37 млн рублей, а для обеспечения его работы потребуется создать 36 новых рабочих мест. Уже сейчас команда проекта приступила к подготовке проектной документации, - рассказала Ольга Романец.

Запуск производства планируется в 2020 год. После того, как проект выйдет на проектную мощность, предприятие будет производить более 500 тонн продукции ежегодно. На прилавках появится замороженная оленина, мясные полуфабрикаты, субпродукты, паштеты, тушёнка из оленины, колбасы и различные деликатесы (чипсы, бастурма, карпаччо). Сырьё будут поставлять ямальские предприятия. Переговоры о поставках уже ведутся с МУП мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и ООО ПФ «Ныда-Ресурс».

Совсем скоро начнётся строительство производственных зданий, административно-хозяйственного корпуса, складов и гаражей общей площадью более 3 тыс. кв.м. Также будут закуплены холодильные установки и оборудование для высокотехнологичной глубокой переработки оленины.

ИСТОЧНИК KP.RU