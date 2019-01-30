В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции села Сладково поступило сообщение от жительницы посёлка Маслянский. Женщина рассказала полицейским, что её сыну угрожали убийством. Участковый уполномоченный полиции установил, что в этот день пьяный подозреваемый начал оскорблять своего пасынка, пригрозил ему убийством и стал душить подростка. Мать ребёнка оттолкнула мужчину и вызвала полицию, после чего его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU