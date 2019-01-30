2019-01-30T09:54:48+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийствомВ Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийствомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции села Сладково поступило сообщение от жительницы посёлка Маслянский. Женщина рассказала полицейским, что её сыну угрожали убийством. Участковый уполномоченный полиции установил, что в этот день пьяный подозреваемый начал оскорблять своего пасынка, пригрозил ему убийством и стал душить подростка. Мать ребёнка оттолкнула мужчину и вызвала полицию, после чего его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы привезли медали с Первенства России по ледолазанию
Роспотребнадзор проверит соблюдение температурного режима на соцобъектах Тюмени
За год в Тюмени обновят полсотни дворовых территорий
Тюменские техслужбы убирают снег у остановок, поликлиник и больниц
Ямалец, который в Тюмени пытался подорвать банкомат, отправится под суд
В Тюменской области появится комплекс по переработке ямальской оленины
В Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумки
Февраль пройдет для тюменцев под знаком «ГТО»
В Тюменской области к 2020 году появится масштабный инвестиционный проект
Более 30 ветеранов Тюмени получат помощь в рамках проекта «Победа»
Погодные условия обострили аварийную ситуацию на тюменских дорогах
В Тюмени предъявили обвинения членам банды, похищавшим и убивавшим бизнесменов
Свыше 42 тысячи тюменцев нашли работу через службы занятости
В Тюмени соберутся лучшие бойцы Урала по панкратиону
Тюменка едва не зарезала подругу из-за ревности
Погода в Тюмени 30 января: местами снег и похолодание
На автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановки
В Тюмени школу №43 эвакуировали из-за сообщения о заминировании
Тоболяка, ударившего в глаз фельдшеру, посадили за решетку
ОРВИ и гриппом в Тюменской области чаще болеют дети
В Тюменской области ликвидируют деревянные школы