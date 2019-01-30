В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-30T09:54:48+03:00

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции села Сладково поступило сообщение от жительницы посёлка Маслянский. Женщина рассказала полицейским, что её сыну угрожали убийством. Участковый уполномоченный полиции установил, что в этот день пьяный подозреваемый начал оскорблять своего пасынка, пригрозил ему убийством и стал душить подростка. Мать ребёнка оттолкнула мужчину и вызвала полицию, после чего его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU