2019-01-30T09:55:35+03:00
Происшествия

В Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумки

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумкиВ Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумкиФото: pixabay.com
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, потерпевшим оказался пациент Областной клинической больнице, который и рассказал о хищении его имущества.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и осмотрев свидетелей, полицейские заметили, что к краже причастна женщина, которая отправилась на приём к врачу. Ожидая свою очередь, подозреваемая обратила внимание на сумку мужчины и, когда тот зашёл к доктору, стащила из неё планшет и беспроводные наушники. С этим «добром» женщина и пошла к себе в палату.

Женщина задержана, похищенное на сумму около 60 тыс. рублей возвращено законному владельцу. Теперь похитительнице наушников может грозить до 2-х лет лишения свобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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