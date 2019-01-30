2019-01-30T09:41:35+03:00
Спорт

Февраль пройдет для тюменцев под знаком «ГТО»

Принять участие в фестивале спорта смогут взрослые и дети
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации городаФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города
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Месяц февраль для тюменцев начнётся с одного из главных спортивных мероприятий в зимний период времени - фестиваля «ГТО». Он ориентированна учащихся и взрослое население города Тюмени.

Преимуществом фестиваля остаётся выполнение всех необходимых нормативов физкультурно-спортивного комплекса за короткий период времени. Каждый сможет попробовать свои силы в «ГТО», передает пресс-служба администрации города.

Во время проведения фестиваля взрослые тюменцы с детьми могут стать участниками стартовавшей в День снега Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Папы и мамы снова смогут продемонстрировать детям достоинства здорового образа жизни и готовность к труду и обороне.

Зимний фестивале «ГТО» пройдет с 1 по 3 февраля. В программе фестиваля – выполнение девяти нормативов. Открытие городского этапа состоится 2 февраля в 12 часов на базе легкоатлетического манежа. В рамках церемонии состоится награждение тюменцев знаками отличия «ГТО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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