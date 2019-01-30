В Тюменской области к 2020 году появится масштабный инвестиционный проект

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-30T09:49:21+03:00

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К 2020 в Тюмени появятся новые производственные площади научно-технического центра ООО «НОВАТЭК НТЦ». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Центр будет построен в районе улиц Профсоюзной – Мельникайте – Дружбы – Береговой, при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Благодаря открытию проекта появится 30 новых рабочих мест, общий объём инвестиций составит 331 млн рублей.

По словам гендиректора Инвестиционного агентства Андрея Шальнева, в областной столице появится кернохранилище для хранения образцов горных пород. Кроме того, появятся и лаборатории по исследованию скважин и пластовых флюидов, оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием.

– Основным направлением деятельности центра станут научные исследования и проектные работы в области геологии, - отметил он.

«НОВАТЭК» - одни из крупнейших независимых производителей природного газа, который занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Проект компании распоряжением губернатора Тюменской области признан соответствующим показателям масштабного инвестиционного проекта для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

Отметим, что масштабным инвестпроект может стать в том случае, если он соответствует двум показателям - объём инвестиций в проект и создаваемые рабочие места, в зависимости от численности населения в муниципальном образовании. В частности, для Тюмени объём инвестиций должен быть не менее 30 млн рублей, а создание рабочих мест – не менее 30.

ИСТОЧНИК KP.RU