Более 30 ветеранов Тюмени получат помощь в рамках проекта «Победа»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-30T09:01:04+03:00

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Сегодня, 30 января, в администрации города Тюмени состоялось первое в этом году заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на счет «Победа». В ближайшее время 32 нуждающихся ветеранов получают помощь на общую сумму 569 800 рублей.

На полученные деньги ветераны смогут приобрести новые холодильники, телевизоры, электро- и газовые плиты, лекарственные препараты, одежду, многофункциональные кровати, диваны, средства реабилитации.

- В декабре отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов продолжили добрую традицию поздравления ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления два человека. С 90-летием – 45 ветеранов, с 95-летием – 12 юбиляров и со 100-летием – четыре, - отметили в пресс-службе администрации города.

Уже в этом году, в январе с полным освобождением Ленинграда от блокады поздравили 55 жителей блокадного города и четырех его защитников, а также четырех участников обороны Сталинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU