2019-01-30T09:01:04+03:00
Общество

Более 30 ветеранов Тюмени получат помощь в рамках проекта «Победа»

На благотворительный счет поступило чуть более полумиллиона рублей
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 января, в администрации города Тюмени состоялось первое в этом году заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на счет «Победа». В ближайшее время 32 нуждающихся ветеранов получают помощь на общую сумму 569 800 рублей.

На полученные деньги ветераны смогут приобрести новые холодильники, телевизоры, электро- и газовые плиты, лекарственные препараты, одежду, многофункциональные кровати, диваны, средства реабилитации.

- В декабре отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов продолжили добрую традицию поздравления ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления два человека. С 90-летием – 45 ветеранов, с 95-летием – 12 юбиляров и со 100-летием – четыре, - отметили в пресс-службе администрации города.

Уже в этом году, в январе с полным освобождением Ленинграда от блокады поздравили 55 жителей блокадного города и четырех его защитников, а также четырех участников обороны Сталинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы привезли медали с Первенства России по ледолазанию
Роспотребнадзор проверит соблюдение температурного режима на соцобъектах Тюмени
За год в Тюмени обновят полсотни дворовых территорий
Тюменские техслужбы убирают снег у остановок, поликлиник и больниц
Ямалец, который в Тюмени пытался подорвать банкомат, отправится под суд
В Тюменской области появится комплекс по переработке ямальской оленины
В Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством
В Тюмени пациентка больницы стащила наушники и планшет из чужой сумки
Февраль пройдет для тюменцев под знаком «ГТО»
В Тюменской области к 2020 году появится масштабный инвестиционный проект
Погодные условия обострили аварийную ситуацию на тюменских дорогах
В Тюмени предъявили обвинения членам банды, похищавшим и убивавшим бизнесменов
Свыше 42 тысячи тюменцев нашли работу через службы занятости
В Тюмени соберутся лучшие бойцы Урала по панкратиону
Тюменка едва не зарезала подругу из-за ревности
Погода в Тюмени 30 января: местами снег и похолодание
На автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановки
В Тюмени школу №43 эвакуировали из-за сообщения о заминировании
Тоболяка, ударившего в глаз фельдшеру, посадили за решетку
ОРВИ и гриппом в Тюменской области чаще болеют дети
В Тюменской области ликвидируют деревянные школы