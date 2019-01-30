Погодные условия обострили аварийную ситуацию на тюменских дорогах

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-30T08:49:15+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. В них получили травмы 9 человек.

Так, днем, 30 января, в Тюмени, на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга столкнулись «Киа Пиканто» и «Тойота Камри». 52-летний водитель «Киа» не предоставил преимущество «Тойоте», движущейся во встречном направлении. В аварии пострадали 3 человека. Водитель «Киа» получил травму позвоночника и перелом ребер, у пассажирки «Киа» и водителя «Тойоты» ушибы.

Еще два автомобиля столкнулись в Тобольске на перекрестке улиц Знаменского и переулка Рощинский. Водитель «Лада Гранта» с 28-летним стажем за рулем не пропустил «Хонду Цивик». В результате ДТП водитель и две пассажирки «Хонды» травмированы.

На Старотобольском тракте автомобиль «Лада Ларгус» сбил 16-летнего подростка. Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Он получил травму ключицы.

Сегодня утром аварийная обстановка на дорогах обострилась из-за погодных условий. Так, на 27-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись «Опель» и «Дэу Нексия». Предварительно, 27-летняя водитель «Опеля» не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу. Оба водителя травмированы. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU