2019-01-30T08:49:15+03:00
Общество

Погодные условия обострили аварийную ситуацию на тюменских дорогах

За минувшие сутки в регионе произошло 9 ДТП
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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За минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. В них получили травмы 9 человек.

Так, днем, 30 января, в Тюмени, на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга столкнулись «Киа Пиканто» и «Тойота Камри». 52-летний водитель «Киа» не предоставил преимущество «Тойоте», движущейся во встречном направлении. В аварии пострадали 3 человека. Водитель «Киа» получил травму позвоночника и перелом ребер, у пассажирки «Киа» и водителя «Тойоты» ушибы.

Еще два автомобиля столкнулись в Тобольске на перекрестке улиц Знаменского и переулка Рощинский. Водитель «Лада Гранта» с 28-летним стажем за рулем не пропустил «Хонду Цивик». В результате ДТП водитель и две пассажирки «Хонды» травмированы.

На Старотобольском тракте автомобиль «Лада Ларгус» сбил 16-летнего подростка. Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Он получил травму ключицы.

Сегодня утром аварийная обстановка на дорогах обострилась из-за погодных условий. Так, на 27-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись «Опель» и «Дэу Нексия». Предварительно, 27-летняя водитель «Опеля» не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу. Оба водителя травмированы. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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