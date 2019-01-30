Члены банды, похищавшие и убивавшие бизнесменов, ожидают суда в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-30T08:33:39+03:00

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В Тюменской области предъявлены обвинения участникам организованной преступной группы в совершении похищений людей, вымогательств и убийств на территории Тюменской области. Преступления были совершены в период с 1998 по 2018 год.

Фигурантами резонансного процесса стали 8 жителей Тюменской области, Омска и Москвы, 5 из которых - участники банды. По версии следствия, участники вооруженной банды действовали на территории Тюменской области с 1998 по июнь 2018 года.

Они совершили серию нападений на граждан с применением различного огнестрельного и газового оружие, боеприпасов и взрывных устройств. Жертвами преступной группы становились предприниматели.

Злоумышленники тщательно планировали каждое из задуманных преступлений. Изначально жертву похищали, а затем требовали деньги. В случае если предприниматель оказывал сопротивление, его убивали. На счету преступной группы 4 убийства.

В результате преступной деятельности, участники банды получили от своих жертв более 20 миллионов рублей. В июне 2018 года преступная деятельность организованной вооруженной группы была пресечена.

- Материалы уголовного дела насчитывают более 100 томов. Уже проведено более 150 экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, баллистические, взрывотехнические, дактилоскопические, медико криминалистические, радиотехнические и другие, - отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU