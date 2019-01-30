Свыше 42 тысячи тюменцев нашли работу через службы занятости

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-30T07:03:19+03:00

За помощью в трудоустройстве за 2018 год обратилось более 52 тысячи жителей

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Порядка 80% жителей Тюменской области, обратившихся в службы занятости для поиска подходящей работы, были трудоустроены в 2018 году. Всего за содействием в поиске подходящей работы обратились 52 тысяч тюменцев.

Помимо помощи в поиске работы центры занятости оказывают услуги по профессиональной ориентации. По итогам 2018 года более 36 тысяч человек воспользовались ими, из них 78% молодых людей в возрасте до 30 лет.

Кроме того, в Тюмени работает единственный в России Центр профессиональной ориентации. В нем побывали в прошедшем году свыше шести тысяч посетителей, отметили в пресс-службе департамента труда и занятости Тюменской области.

Также служба занятости конкурсные профессиональные движения «Славим человека труда» Уральского федерального округа, WorldSkills Russia, Abilympics Russia, где тюменцы ежегодно добиваются высоких результатов.

- Стараемся активно взаимодействовать и заинтересовывать работодателей, наполнять банк данных вакансий, чтобы оказывать содействие в трудоустройстве людям. Чем активнее работодатели с нами сотрудничают, тем больше вакансий для устройства на работу, - отметила директор департамента Надежда Мазуркевич.

ИСТОЧНИК KP.RU