В Тюмени соберутся лучшие бойцы Урала по панкратиону

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-30T06:44:47+03:00

В областном центре пройдет второй Кубок УМВД России по региону

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В Тюмени пройдет второй Кубок УМВД России по Тюменской области по панкратиону. Он состоится 9 февраля в Гимназии №16 пройдет.

В прошлом году Кубок УМВД собрал около 150 бойцов из 9 клубов Тюмени и Тобольска. В этом году о своем желании участвовать также заявили команды из Екатеринбурга и Свердловской области.

Беспристрастность судейства обеспечит Константин Климов, президент Федерации панкратиона России, судья международной категории. Также Константин Валерьевич проведет открытую тренировку для спортсменов, а за день до соревнований судейский семинар для рефери, которые будут работать на турнире.

Соревнования станут отбором на Чемпионат и Первенство Федерации панкратиона России. Кроме этого, спортсменов ждут специальные призы. Торжественное открытие пройдет в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU