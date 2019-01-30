Тюменка едва не зарезала подругу из-за ревности

СЕГОДНЯ 06:33 2019-01-30T06:33:14+03:00

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Нешуточные страсти разгорелись в одной из квартир дома, расположенной в заречной части Тюмени. Накануне, застолье двух подруг и мужчины одной из них закончилось поножовщиной.

Две девушки и молодой человек распивали алкогольные напитки. В разгар гулянки между дамами начался конфликт. Поводом стала ревность, якобы подруга засматривалась на мужчину приятельницы. Словесная перепалка переросла в драку.

- Фигурантка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов в спину оппонентке. Девушке удалось вырваться из рук ревнивицы. Пострадавшая выбежала на балкон, где вызвала скорую помощь и полицию, - отметили в УМВД по городу Тюмени.

Безработная фигурантка оперативно была доставлена в отдел полиции. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU