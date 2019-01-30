Погода в Тюмени 30 января: местами снег и похолодание

СЕГОДНЯ 05:19 2019-01-30T05:36:04+03:00

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Сегодня, 30 января, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. В течении дня местами возможен небольшой снег, изморозь. Ночью на юго-востоке умеренный снег. Ближайшие сутки ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

Также синоптики прогнозируют понижение температуры. Ночью до -23,-28 градусов, при натекании облачности до -14,-19 градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке -18,-23 градусов, местами до -13,-18 градусов.

В Тюмени утром ожидается -15-17 градусов. Днем столбик термометра опустится до отметки -19 градусов. К вечеру еще немного похолодает до -22-25 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер северо-западный 2,1 м/c с усилением до 3,6 м/c.

30 января в народном календаре - Антонов день. Преподобный жил в шестнадцатом веке. Известно, что именно он стал основателем Новгородского монастыря. Этот день называли еще Антонина-половина. Это означало, что уже прошла половина зимы. Люди говорили, пришла Антонина, значит зиме половина, и виднеется уже весна.

Однако, коли в этот день была теплая погода, крестьяне знали, что это обманчивое явление. Говорили, что Антон хитер со всех сторон. Кроме этого, люди подметили: если небо было затянуто тучами — это к метели.

ИСТОЧНИК KP.RU