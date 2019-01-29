2019-01-29T16:36:18+03:00
Общество

На автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановки

Новая схема движения будет действовать со 2 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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На автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановкиНа автобусном маршруте № 36 в Тюмени появились дополнительные остановкиФото: Ольга Крыльцова
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На автобусном маршруте № 36 в Тюмени станет чаще останавливаться. Со 2 февраля в схему движения маршрута «Центральный рынок – с/о «Лаванда» включены новые промежуточные остановочные пункты «ул. Богандинская», сообщили в МКУ «Тюменьгортранс». Они расположены на улице Березняковской в прямом и обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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