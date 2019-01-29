2019-01-29T16:18:30+03:00
Общество

В Тюмени школу №43 эвакуировали из-за сообщения о заминировании

Силовики взрывчатых веществ не нашли
Маргарита КАЛИНКИНА
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Эвакуация из-за возможного минирования здания прошла сегодня, 29 января, в тюменской школе №43. Педагогам поступило сообщение, что в здании находится бомба. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В пресс-службе департамента образования подтвердили информацию, уточнив, что всех работников учебного учреждения пришлось экстренно эвакуировать. Детей из-за карантина в школе не было. На место выезжали представители МЧС, МВД и ФСБ. При проверке здания взрывчатых веществ и устройств не выявлено.

Вероятно совпадение, но эвакуация была также в ТЦ «Остров». Но там пояснили, что покинуть помещение покупателям и работником пришлось «по техническим причинам».

Отметим, что в России сейчас идет волна ложных сообщений о минировании зданий. Она началась на Камчатке, прошла по всем дальневосточным регионам, Сибири и теперь идет по Уралу. В частности, в новостях уже появились сообщения о минировании социальных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме, в Среднеуральске.

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