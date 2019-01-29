Тоболяка, ударившего в глаз фельдшеру, посадили за решетку

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-29T15:28:08+03:00

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К двум годам колонии осужден тоболяк, который ударил кулаком в глаз фельдшеру скорой помощи. Бригада прибыла по вызову, чтобы оказать помощь раненому мужчине, но тот отказался, а когда медработники спустились к машине пострадавший догнал их и дважды ударил медика. Фельдшеру был диагностирован легкий вред здоровью.

Преступление было совершено вечером 21 сентября 2018 года. Тоболяк был в гостях у своего приятеля. Он пришел, чтобы познакомиться с приехавшей в гости девушкой. Компания распивала спиртное, а потом мужчины поссорились и подрались. Хозяин ранил гостя ножом, и его сожительница вызвала скорую, после чего мужчину выгнали.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что раненный драчун судим за убийство мужчины и новое преступление совершено в период условно-досрочного освобождения. С учетом этого и на основании п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) мировой судья приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, сообщили в Тобольской межрайонной прокуратуре.