СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-29T14:38:45+03:00

ОРВИ и гриппом в Тюменской области чаще болеют дети Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа. Количество больных растет. Больше всего страдают от респираторных вирусных инфекций дети. В связи с чем в Тюмени продлен карантин во всех учебных заведениях общего и дополнительного образования. Занятия приостановлены также в муниципальных образованиях, где превышен эпидемический порог.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют преимущественно вирусы не гриппозного происхождения. Вместе с тем возросла доля вируса гриппа типа А.

Медики предупреждают, что одно из самых серьезных осложнений вирусных инфекций – пневмония. Граждан призывают не заниматься самолечением и с первыми признаками заболевания, обращаться к врачу.

В целях профилактики ОРВИ санитарные врачи рекомендуют:

- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

- регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

- избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону "Горячей линии" 8-9044-92-92-30.