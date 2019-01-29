ОРВИ и гриппом в Тюменской области чаще болеют дети
В Тюменской области продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа. Количество больных растет. Больше всего страдают от респираторных вирусных инфекций дети. В связи с чем в Тюмени продлен карантин во всех учебных заведениях общего и дополнительного образования. Занятия приостановлены также в муниципальных образованиях, где превышен эпидемический порог.
По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют преимущественно вирусы не гриппозного происхождения. Вместе с тем возросла доля вируса гриппа типа А.
Медики предупреждают, что одно из самых серьезных осложнений вирусных инфекций – пневмония. Граждан призывают не заниматься самолечением и с первыми признаками заболевания, обращаться к врачу.
В целях профилактики ОРВИ санитарные врачи рекомендуют:
- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;
- регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;
- увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
- избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.
Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону "Горячей линии" 8-9044-92-92-30.