Понадеялась и пострадала: тюменку обворовала судимая соседка

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-29T13:40:46+03:00

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Доверчивая тюменка поплатилась крупной суммой денег. Горожанка на время своего отъезда оставила ключи от квартиры соседке, с которой находилась в приятельских отношениях. А когда вернулась через неделю, из дома пропали 8 тысяч рублей. Деньги хранились в детском комоде.

Под подозрение сразу попала соседка, которая присматривала за квартирой и имела в нее доступ. Однако самостоятельные расспросы женщины не принесли результатов. Тогда тюменка обратилась в полицию. Стражи порядка восстановили картину случившегося и опросили свидетелей. В итоге задержали ранее судимую 34-тнюю подозреваемую. Женщина призналась, что знала, где хранятся деньги и воспользовалась доверием приятельницы.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело на основании ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.