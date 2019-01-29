Около тысячи пар танцоров со всей России соберет Кубок ТСК «Прибой» в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-29T13:05:42+03:00

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Около тысячи пар танцоров со всего Уральского федерального округа и других регионов России приедут в Тюмени на Кубок ТСК «Прибой». Соревнования по танцевальному спорту состоятся 2 марта в СК «Строймаш».

Свои программы представят спортсмены разных возрастов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике. Участники выступят в европейской и латиноамериканской программах. Наблюдать за выступлениями можно будет не только с трибун, но и в интернете. Онлайн-трансляцию турнира организует «Мой портал» при поддержке проекта «Афиша Тюмень».

Отметим, Кубок ТСК «Прибой» стал уже традиционным, количество участников соревнований растет с каждым годом. В 2018 году за место на пьедестале боролись 700 пар из 15 городов России, представляя 33 танцевальных клуба восьми регионов: Тюменской области, Югры, Ямала, Курганской, Свердловской, Омской, Томской областей, Удмуртской Республики.

Организаторами турнира выступили Федерация массового танцевального спорта Тюмени и танцевально-спортивный клуб «Прибой».