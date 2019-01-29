2019-01-29T12:05:01+03:00
Здоровье

Школы Заводоуковского городского округа закрыли на карантин

Занятия прекращены до 4 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Вслед за Тюменью школы Заводоуковского городского округа закрыли на карантин. Накануне, 28 января, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. На нем медики отметили, что среди учеников начался резкий подъёмом заболеваемости. На уроки не приходят 20 и более процентов детей.

В связи с этим принято решение приостановить учебный процесс в образовательных учреждениях округа с 29 января до 4 февраля.

Напомним, что в Тюмени карантин был объявлен еще 23 января, накануне его продлили до 4 февраля.

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