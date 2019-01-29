2019-01-29T11:51:54+03:00
Общество

За двух подростков на крыше тюменской высотки наказали сотрудника управляющей компании

Дети и родители отделались беседой
Маргарита КАЛИНКИНА
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За подростков на крыше высотки начальник участка УК «СибЭнергоСервис» в Тюмени получил выговор. Найти и наказать виновного потребовала от руководства управляющей компании прокуратура.

20 января двое подростков 9 и 14 лет пролезли на крышу 15-этажного дома по ул. Сперанского, 27, а выбраться обратно уже не смогли. Замок в двери захлопнулся и не открывался. Школьники начали звать на помощь, очевидцы вызвали им спасателей экстренной службы реагирования.

Информация попала в СМИ, после чего прокуратура провела проверку произошедшего.

Согласно действующему законодательству вход на чердак и крышу разрешается только работникам обслуживающей организаций и специалистам, осуществляющим технический надзор и ремонт.

Дом находится в управлении «СибЭнергоСервис», и компания должна была предотвратить проникновение посторонних на крышу.

В прокуратуре также сообщили, что с подростками и их родителями проведена профилактическая беседа.

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